Antonella Fiordelisi al mare dopo l'addio a Edoardo Donnamaria: è bufera sui social

Antonella Fiordelisi è stata bersagliata dalle critiche degli haters dopo essersi mostrata sorridente al mare a poche ore dal suo annuncio di addio a Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi: l’addio a Edoardo

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea, e ad annunciarlo è stata la stessa ex schermitrice, che si è mostrata in lacrime via social. A seguire Antonella si è concessa una giornata di relax al mare, ma le sue foto via social hanno finito per indignare i fan della rete. “Ieri piangevi per lui, oggi stai al mare, a fare la bella vita”, le ha scritto qualcuno, mentre qualcuno ha aggiunto: “Riprenditi! Sei ridicola..”.

Nelle ore precedenti, annunciando la fine della sua relazione con Edoardo, Antonella aveva affermato: “Il problema è proprio questo che do veramente tutta me stessa quando amo”. Sui social in tanti hanno criticato aspramente l’influencer per le modalità con cui ha gestito la sua relazione con l’ex volto del GF Vip, con cui già all’interno del programma aveva vissuto innumerevoli alti e bassi. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, in futuro, Antonella troverà di nuovo l’amore. Al momento sui social in tanti sembrano aver preso le parti di Edoardo Donnamaria.