Botta e risposta inaspettato sui social tra Antonella Fiordelisi e Luca Onestini. L’ex schermitrice sostiene di essere stata bloccata, ma l’ex coinquilino replica a tono e la sbugiarda.

Antonella Fiordelisi bloccata da Luca Onestini

Antonella Fiordelisi e Luca Onestini hanno condiviso l’avventura al GF Vip 7, ma non sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Il tutto è venuto a galla su Twitter, dove un utente ha consigliato all’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria di seguire l’ex coinquilino: “Allora Antonella ora devi un attimo iniziare a seguire Onestini, è per la scienza“. La Fiordelisi ha replicato: “Ho appena scoperto che mi ha bloccata“.

Luca Onestini replica ad Antonella Fiordelisi

Onestini, che deve essere stato informato dai fan del cinguettio di Antonella, ha prontamente replicato:

“Siamo arrivati al punto che c’è gente che ‘si vanta’ di essere stata bloccata da me (mai vero) quando in realtà è stata semplicemente NON CALCOLATA. Non vi blocco nemmeno però vi compatisco. Vantatevi di questo allora, che almeno È VERO. Besitos”.

La Fiordelisi avrebbe mai potuto incassare in silenzio? Giammai.

Il botta e risposta

Antonella ha replicato:

“Guarda a me esce così, comunque anche meno mestierà (mestierante è il soprannome con cui lo avevano appellato su Twitter durante il Grande Fratello Vip, ndr). Raga facciamo un gioco cercate tutti Onestini su IG e pubblicate lo screen così è contento“.

Al momento, Luca non ha risposto e, molto probabilmente, non lo farà.