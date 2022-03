Antonella Fiordelisi contro Francesco Chiofalo: “Ringrazia Dio che non ti ho denunciato!”

Attraverso i social Antonella Fiordelisi è tornata a scagliarsi contro il suo ex, Francesco Chiofalo.

Antonella Fiordelisi contro Francesco Chiofalo

L’unione tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo non è finita nel migliore dei modi e nelle ultime ore l’ex fidanzata di Lenticchio ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan sui social, esprimendo anche la sua opinione sulla partecipazione di Chiofalo a La Pupa e il Secchione.

La Fiordelisi ha dichiarato che vedrebbe l’ex fidanzato adatto per il ruolo di “pupo” nel format tv e ha anche affermato che Chiofalo sarebbe a dir poco ossessionato dall’aspetto estetico (lei lo avrebbe addirittura accompagnato in Turchia per un trapianto di barba).

Nella conclusione del suo messaggio, Antonella Fiordelisi si è scagliata contro l’ex fidanzato che, a suo dire, avrebbe insultato suo padre e non si sarebbe mai scusato: “Ringrazia Dio che non ti ho denunciato.

Sto aspettando ancora delle scuse”, ha tuonato riferendosi allo stesso Chiofalo, che oggi è fidanzato con Drusilla Gucci.

Francesco Chiofalo contro il padre di Antonella

Lo scontro a cui ha fatto riferimento Antonella Fiordelisi in merito a suo padre ha a che vedere con una frase detta dal suo ex fidanzato via social. Chiofalo avrebbe infatti tuonato alle spalle dell’ex suocero: “Sono un signore e sto zitto senza dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare per avere successo nel mondo dello spettacolo”.

Oggi, a quanto pare, le cose tra lui e Antonella Fiordelisi non sono affatto migliorate.