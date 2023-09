Antonella Fiordelisi ha commentato il nuovo Grande Fratello, definendo alcuni concorrenti “finti umili”. L’ex Vippona non ha accettato le critiche dei gieffini che sono nel tugurio.

Antonella Fiordelisi contro i concorrenti del Grande Fratello

Lunedì 11 settembre 2023 ha aperto i battenti la nuova edizione del Grande Fratello. I concorrenti meno fortunati, ossia Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui e Anita Olivieri, sono finiti nel tugurio. E’ proprio contro di loro che si è scagliata Antonella Fiordelisi.

Perché Antonella si è scagliata contro i concorrenti del GF?

I concorrenti del tugurio hanno iniziato a parlare di quanti l’hanno preceduti al Grande Fratello, soffermandosi soprattutto sui Vip. Samira Lui ha dichiarato:

“Si vedeva. Litigavano sempre. O non volevano lavare i piatti o non volevano cucinare.. anche per il cibo”.

Giuseppe Garibaldi ha aggiunto:

“Sai perché erano così? Perché sono persone che comunque non avevano mai fatto niente. Hanno sempre avuto in casa mamma e papà che lavavano per loro”.

Anche Anita Olivieri ha detto la sua:

“Ragazzi per me loro sono persone completamente diverse da noi”.

Antonella Fiordelisi, a quanto pare, si è sentita chiamata in causa e ha replicato via Twitter.

La stoccata di Antonella Fiordelisi

La Fiordelisi ha cinguettato:

“Ho litigato per tutto, ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni”.

Antonella ha bollato alcuni concorrenti del Grande Fratello come “finti umili” e, ad essere onesti, non ha tutti i torti. I gieffini del tugurio non sono ancora riusciti a mettere in ordine la loro casa, quindi non sembrano tanto diversi da quanti li hanno preceduti.