Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Orietta Berti

Anche se il GF Vip 7 è giunto a conclusione, Antonella Fiordelisi non ha smesso di lanciare frecciatine a destra e a manca. Nel suo mirino sono finite Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Orietta Berti.

Antonella Fiordelisi contro Micol, Oriana e Berti

Antonella Fiordelisi, anche se è tornata alla vita normale da giorni, continua ad avere lo stesso atteggiamento che ha avuto al GF Vip. Via social, l’ex schermitrice ha lanciato frecciatine a tre delle sue peggiori nemiche. Stiamo parlando di Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Orietta Berti. Quest’ultima, intervistata dal settimanale Novella 2000, ha parlato dell’ex Vippona e Antonella non ha perso tempo per replicare. Via social, ha tuonato:

“Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il GF è finito dai. Parla di qualcos’altro. Meno frustrazione“.

Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli

Sganciata la frecciatina alla Berti, la Fiordelisi è passata a Oriana Marzoli. Antonella ha piazzato ad un like ad un commento contro la bella venezuelana. Nell’insulto in questione, la bionda veniva etichettata come “nana“.

Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia

Infine, Antonella si è concentrata su Micol Incorvaia. Sui social, un fan dei Donnalisi ha scritto: “Tu, Micol, vorresti che abbaiasse il tuo nome, ma per fortuna esiste solo lei, Antonella“. La Fiordelisi ha immediatamente aggiunto: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. Ps: non aveva problemi però a mandare le lettere amorose a Edo tempo fa“.