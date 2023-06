Dopo giorni di gossip e speculazioni, Antonella Fiordelisi ha finalmente rotto il silenzio, confermando attraverso i social quella che sembra essere la fine definitiva della sua storia con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi: il comunicato

Storia al capolinea tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? La storia tra i due è sbocciata nella casa del GF Vip 7 ma, nelle ultime settimane, hanno smesso di mostrarsi insieme e le voci in merito a una loro presunta rottura sono diventate sempre più insistenti. Nelle scorse ore Antonella Fiordelisi si è decisa a rompere il silenzio attraverso i social, dove ha scritto: “Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie.”

In tanti si chiedono se come lei anche Edoardo Donnamaria si deciderà a rompere il silenzio in merito alla questione e se finalmente emergeranno dettagli in merito alle cause del loro addio. I due hanno vissuto numerosi alti e bassi anche durante la loro permanenza nella casa del GF Vip e in tanti, tra i fan dei social, hanno dimostrato di non credere alla veridicità dei loro sentimenti.