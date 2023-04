Dopo l’avventura al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria parteciperanno a Temptation Island? Secondo i beninformati, i Donnalisi “non tentano”.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a Temptation Island?

Il GF Vip 7 è giunto a conclusione e Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono ancora una coppia. Dopo la fine del reality, i due hanno avuto modo di conoscersi meglio e, a quanto pare, sono riusciti a trovare il segreto per andare d’accordo. Nelle ultime ore, una domanda si sta facendo sempre più insistente: Antonella ed Edoardo sono in lizza per Temptation Island?

Antonella ed Edoardo a Temptation: la verità

Secondo il settimanale Chi, la Fiordelisi e Donnamaria non parteciperanno a Temptation Island. Il programma delle tentazioni, che torna in onda dopo un anno di pausa, non dovrebbe avere protagonisti famosi, ma solo gente comune. Sulla rivista di Alfonso Signorini si legge:

“I Donnalisi non tentano. Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality”.

Temptation Island torna alla vecchia formazione

Temptation Island, quindi, torna alla vecchia formazione. Al timone ci sarà sempre Filippo Bisciglia, ma al suo cospetto arriveranno solo coppie formate da gente comune. Stando a quanto sostengono i beninformati, Mediaset avrebbe chiesto a Maria De Filippi di dare spazio alla normalità e non ai personaggi costruiti a tavolino.