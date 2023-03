Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria insieme dopo il GF Vip

Dopo la sua eliminazione del tutto inaspettata dal GF Vip, Antonella Fiordelisi ha ritrovato il suo Edoardo Donnamaria. Le prime foto di coppia fanno impazzire i fan.

Antonella ed Edoardo insieme dopo il GF Vip

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal GF Vip ad un passo dalla finale. A quanto pare, la sua famiglia ha chiesto ai fan di non votarla, in modo da vederla fuori dalla Casa. La stessa Vippona, quando Alfonso Signorini le ha spiegato del dinamiche della sua cacciata, è rimasta senza parole. Tornata alla vita reale, però, l’ex schermitrice ha potuto riabbracciare il suo Edoardo Donnamaria.

Antonella ed Edoardo appaiono insieme sui social

Essendo stato squalificato, Edoardo non ha potuto raggiungere Antonella nello studio del GF Vip. Donnamaria, quindi, ha dovuto attendere la sua fidanzata fuori da Cinecittà. Poco male, i due si sono finalmente ritrovati e hanno trascorso la notte insieme. Nei primi contenuti social di coppia, appaiono felici come non mai.

Antonella ed Edoardo hanno passato la notte insieme

Dopo il GF Vip, Antonella ed Edoardo sono saliti in macchina insieme e si sono mostrati ai fan mentre cantano Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Baci e abbracci, poi dritti in albergo, dove hanno passato la prima notte senza telecamere puntate addosso.