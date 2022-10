Gesti, sguardi e continua ricerca di contatto, ormai è evidente a tutti: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sempre più vicini nella casa

Al Gf Vip 7 sembra proprio che stia per nascere una “coppia” con un grande affiatamento con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sempre più vicini nella casa. Malgrado il fatto che Edoardo Donnamaria si sia avvicinato ad Alberto De Pisis per un bel bacio a stampo appare ormai evidente a tutti, in partcolare ai fan del Grande Fratello Vip 7 più attenti, che le sue attenzioni sono rivolte quasi per intero ad Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Non sono una coppia in senso classico ma sono due concorrenti decisamente troppo vicini per far pensare che non ci sia fra loro una profondissima sintonia. Edoardo ed Antonella si guatano, si fanno coccole, confidenze, danno insomma l’impressione di essere in perfetta sintonia e che oltre la sintonia non sia sbagliato pensare che qualche altra cosa covi o possa emergere nei prossimi giorni nella casa più spiata d’Italia.

I post: “Mi fai diventare scemo”

E proprio sui social non mancano gli esempi dei dialoghi fra due che sono testimonianza diretta di questo “magnetismo reciproco”. Su Twitter ad esempio ne compaiono di gustosissimi, con Antonella che dice: “Magari tu mi potresti rovinare, psicologicamente”. E la risposta di Edoardo? “Invece te a me no, mica mi stai facendo diventare scemooo!“. E ancora, come scrive un’altra utente: “Si sono bellissimi. Si lei ci sta sotto come lui.

Si Si sono baciati”. Insomma, frai due c’è una chimica esplosiva che non è passata inosservata, e quelle complicità ha aguzzato ingegno e fantasia del follower che hanno coniato per loro un apposito hashtag: “Donnalisi”. Come i Bennifer, ma magari, a contare le ultime notizie, con un po’ più di serenità.