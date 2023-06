Mentre cerca di superare l’ennesima discussione con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha deciso di condividere con i fan le sue doti canore. L’influencer, però, ha commesso una gaffe imperdonabile.

Antonella Fiordelisi: la gaffe sulle sue doti “canoniche”

Dopo l’ennesima lite con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha deciso di buttarsi sulla musica. Negli ultimi giorni, l’ex concorrente del GF Vip 7 ha condiviso con i fan alcuni video in cui si mostra mentre canta. I seguaci hanno apprezzato l’impegno, ma possiamo affermare che il canto non è una delle sue doti migliori. La gaffe commessa, in un certo senso, lo conferma.

La gaffe di Antonella Fiordelisi è virale

Antonella ha dichiarato:

“Detto questo, visto che avete apprezzato anche le mie doti canoniche potrei anche cercare di cantare per voi qualche canzoncina, ogni tanto”.

La Fiordelisi sostiene di avere “doti canoniche“. Ripetiamo “doti canoniche“, non canore. Forse, in questo momento ci starebbe bene una delle sue citazioni in latino.

Antonella Fiordelisi: la musica non è il suo forte

Tralasciando le “doti canoniche” di Antonella, un dato è certo: la musica non è il suo forte. Il video della sua ultima performance, infatti, è diventato virale solo per la gaffe. Magari, potrebbe pensare di dare un’altra ‘svolta’ alla sua carriera.