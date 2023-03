Antonella Fiordelisi: il flirt con un giocatore dell'Inter

Durante un gioco simile a obbligo o verità al GF Vip, Antonella Fiordelisi ha svelato di aver avuto un flirt con un famoso calciatore dell’Inter.

Antonella Fiordelisi: il flirt con un calciatore

Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro hanno presto parte al GF Game Night e, loro malgrado, sono stati costretti a svelare alcuni retroscena relativi alla loro vita privata. In particolare Antonella Fiordelisi si è vistra costretta a rispondere ad alcune domande relative ai suoi passati flirt e ha svelato di averne avuti con Ignazio Moser (fidanzato di Cecilia Rodriguez) con Nicolò Zaniolo e per finire con il calciatore dell’Inter Joaquin Correa. La modella non è entrata nei dettagli sul flirt avuto con l’attaccante nei nerazzurri e in tanti sono curiosi di sapere se sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli in futuro.

La storia con Edoardo

Nella casa del GF Vip Antonella Fiordelisi aveva stretto un importante legame con Edoardo Donnamaria, ma la storia tra i due è naufragata tra continua alti e bassi, frecciatine e recriminazioni reciproche. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi ora che la finale del programma si sta avvicinando sempre di più e soprattutto in molti sono curiosi di sapere se i due continueranno a sentirsi anche al di fuori del bunker di Cinecittà.