Antonella Fiordelisi, la confessione: “Ho avuto un flirt con un calciatore della Juve”

Antonella Fiordelisi ha confessato ai fan alcuni retroscena inaspettati sulla sua vita privata.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, ha confessato di aver vissuto un “amore platico” con un calciatore della Juve.

Antonella Fiordelisi e il calciatore della Juve

Antonella Fiordelisi, modella ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ha svelato ai fan dei social di aver avuto un “amore platonico” verso un famoso calciatore.

“Vi dico solo che ora sta nella Juve– ha ammesso – Tempo fa Fiorentina”. In tanti tra i fan della Fiordelisi si chiedono di chi si tratti, e molti credono possa essere Federico Chiesa o Dusan Vlahovic, ma al momento sulla questione tutto tace.

Antonella Fiordelisi contro il suo ex e Drusilla

Al momento la Fiordelisi sarebbe single è di recente è balzata agli onori delle cronache per aver avuto un acceso botta e risposta “via social” con Drusilla Gucci, attuale compagna del suo ex, Francesco Chiofalo.

Tra lui e Antonella i rapporti non sono finiti nel migliore dei modi e per questo Antonella è tornata ad attaccarlo (in relazione alla sua recente partecipazione a La Pupa e il Secchione).

Drusilla Gucci contro di lei ha dichiarato: “Non ho niente contro di lei perché non la conosco. Ma è evidente che la ragazza ha dei problemi con il passato che dovrebbe risolvere. Passato è quella cosa che sta alle spalle, forse se riuscisse a fare questo processo farebbe un piacere a tutti”, e ancora (in merito all’ipotesi tradimento): “Con me non è mai successo.

Evidentemente non se lo sapevano tenere…”

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento sulla questione tutto tace.