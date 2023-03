Antonella Fiordelisi, la madre scrive a Pier Silvio: "Hanno fatto sentire sbagliata mia figlia"

La madre di Antonella Fiordelisi ha scritto una lettera pubblica a Pier Silvio Berlusconi denunciando episodi di bullismo e crudeltà avvenuti al GF Vip 7 nei confronti di sua figlia.

Antonella Fiordelisi: la lettera della madre

Quanto accaduto nelle ultime puntate del GF Vip ha mandato su tutte le furie i familiari di Antonella Fiordelisi e in particolare la madre della concorrente, che ha deciso di scrivere una lettera pubblica all’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, confidando che lui prenda provvedimenti. Nella sua lettera la mamma di Antonella ha evidenziato quelli che secondo lei sarebbero stati i ripetuti episodi di bullismo perpetrati dagli altri concorrenti, da Orietta Berti e per finire anche dal conduttore Alfonso Signorini.

“Ancora più esterrefatta però mi lascia il comportamento del conduttore ( che di isterico non ha nulla) quando invitava mia figlia, qualche puntata fa, a lasciare il programma in quanto vittima di violenza psicologica/bullismo…ebbene il conduttore fra le altre cose disse a mia figlia: ‘Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti non restare lì…se stai male esci dal gioco”, senza richiamare nessuno del ‘branco’, facendo passare il messaggio che è il bullizzato a dover cambiare scuola, mica il bulletto…”, ha scritto. Il suo messaggio arriverà a Pier Silvio Berlusconi? In tanti si chiedono quali sviluppi avrà la vicenda e se Antonella, come sperato da sua madre, lascerà presto il reality show.