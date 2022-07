Antonella Fiordelisi nel cast del GF Vip: l’indizio di Signorini

Antonella Fiordelisi sarà una delle nuove concorrenti del GF Vip 7? L'indizio postato da Signorini conferma i dubbi dei fan.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, potrebbe essere tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. A confermarlo sarebbe stato un indizio postato sui social da Alfonso Signorini.

Antonella Fiordelisi al GF Vip

Da tempo si vocifera che Antonella Fiordelisi, ex volto di Temptation Island, potrebbe essere una delle concorrenti del GF Vip e a riprova di questo, nelle ultime ore, il conduttore Alfonso Signorini ha postato un indizio sui social.

“Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole”, ha scritto il conduttore nelle sue stories sui social postando l’immagine di un campo pieno di fiordalisi.

Al momento l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo non ha confermato l’indiscrezione sul suo conto e anzi, un anno fa, disse di non essere intenzionata a entrare nel programma.

I provini

Antonella Fiordelisi infatti aveva partecipato ai provini per il GF Vip ma poi, nonostante fosse piaciuta alla produzione, aveva dichiarato di esser stata scartata all’ultimo e senza preavviso.

Per questo avrebbe deciso di non partecipare al programma neanche nel caso di un’altra eventuale chiamata.

“Io avevo fatto dei provini durante il Grande Fratello, verso settembre, ed ero molto piaciuta, poi non so il motivo per cui non mi abbiano preso. Una cosa è certa: qualora mi dovessero richiamare per dei provini ne sarei contraria perché fare i provini sempre, ogni anno piacere e non essere mai presa a livello emotivo non credo sia una grande cosa”, aveva tuonato.

Il tempo le avrà fatto cambiare idea?