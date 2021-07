Antonella Fiordelisi parla dell’alterco con Elisabetta Gregoraci: “Ecco perché mi ha offesa”

Recentemente ritornata sull'argomento, Antonella Fiordelisi ha spiegato i motivi della presunta lite con Elisabetta Gregoraci

Qualche settimana fa, in alcune IG Stories, Antonella Fiordelisi aveva raccontato di essere stata pesantemente insultata da Elisabetta Gregoraci. L’ex fiamma di Francesco Chiofalo ha addirittura parlato di violenza psicologica da una persona che stimava e che non ha fatto altro che diffamarla e prenderla in giro.

“Perché su Instagram e in tv fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”, ha retoricamente domandato l’ex volto di Avanti un altro, Uomini e Donne e Temptation Island.

Fiordelisi vs Gregoraci: il motivo della bagarre

Di recente la ragazza è tornata sull’argomento per spiegare il motivo che avrebbe portato l’ex gieffina a offenderla. “Mentre registravo un programma in tv sono stata offesa senza motivo.

Alludo alla Gregoraci, che mi ha insultata per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male…”.

Praticamente la gregoraci ha fatto la stessa cosa che fece con giulia ma in questo caso con la fiordelisi? — sesso ibuprofene (@incazzzata) May 28, 2021

Dal canto suo, EliGreg ha rimarcato di non voler parlare di questa storia, precisando di non aver litigato con nessuno: “Quando litigo me ne ricordo. […] Non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché non mi toccano.

Io sono una signora, un purosangue non fa a gara con i pony“. Sarà chiusa qui la faccenda?