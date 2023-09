Antonella Fiordelisi prende in giro Nikita Pelizon e il suo corso: la reazione

Attraverso i social Nikita Pelizon ha annunciato l’uscita di un suo corso sul mindset e la positività mentale dal costo di oltre 400 euro. La sua ex coinquilini del GF Vip, Antonella Fiordelisi, non ha perso occasione per commentare la questione.

Nikita Pelizon: la frecciatina di Antonella Fiordelisi

Nella casa del GF Vip Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon sono state ottime amiche ma a quanto pare le cose tra le due, oggi, non stanno più così. Nelle ultime ore infatti – dopo che Nikita ha annunciato l’uscita del suo discusso corso da oltre 400 euro – Antonella Fiordelisi ha scritto sarcastica in un post via social a lei dedicato: “Amo, ma tutto a posto?”. A seguire Antonella ha pubblicato sui social uno screen in cui la si vede coperta dalle banconote e, la colonna sonora da lei scelta, è il brano di Mahmood, Soldi. I fan di Nikita Pelizon hanno preso le difese della loro beniamina, e c’è chi le ha scritto: “Complimenti per avere alimentato l’odio che le tue fan nutrono verso Nikita”, e ancora: “Dovresti ammettere di avere fatto una battuta stupida e scusarti, oppure cancellare il tweet. Sai benissimo che non aspettano altro che sputare veleno contro di lei”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Nikita replicherà alla sua ex coinquilina.