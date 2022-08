Antonella Fiordelisi provoca Drusilla Gucci: il botta e risposta via social

Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci hanno avuto un altro botta e risposta infuocato via social.

Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci, rispettivamente ex fidanzata e attuale compagna di Francesco Chiofalo, hanno avuto l’ennesimo botta e risposta infuocato via social.

Antonella Fiordelisi contro Drusilla Gucci

Nelle ultime ore su TikTok Antonella Fiordelisi – che sarà una delle concorrenti del GF Vip 7 – ha postato un video chiaramente indirizzato contro l’attuale compagna del suo ex fidanzato, Drusilla Gucci.

“Quando vedi con chi sta uscendo dopo di te”, ha scritto Antonella nel video, dove la si vede danzare sulle note della hit di Sanremo 2022 Dove si balla.

A Drusilla Gucci ovviamente il video non è sfuggito e infatti poco più tardi è giunta la sua risposta via social: “Ma invece di nascondervi dietro frasette, canzoncine, balletti…ma ditelo direttamente quanto vi rosica!”, ha scritto. Le due avevano già avuto uno scontro infuocato via social alcuni mesi fa, e a quanto pare tra loro continua ad esserci un’antipatia reciproca.

La storia tra Drusilla e Chiofalo

Nel frattempo la storia d’amore tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo continua a procedere a gonfie vele: i due, dopo un periodo di crisi, sembrano aver ritrovato la loro naturale armonia e hanno rivelato di voler presto andare a convivere. Francesco Chiofalo ha recentemente fatto una confessione intima sulla loro vita sotto le lenzuola e tutto sembra procedere liscio come l’olio per lui e Drusilla.