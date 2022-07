Antonella Fiordelisi, quanti chili ha perso: la confessione

Antonella Fiordelisi ha svelato ai fan i segreti dietro al suo fisico da capogiro.

Antonella Fiordelisi quest’estate ha messo in mostra le sue curve da capogiro e ha svelato ai fan i segreti della sua trasformazione fisica.

Antonella Fiordelisi: quanti chili ha perso

Antonella Fiordelisi ha avuto un vero e proprio cambiamento fisico e lei stessa ha raccontato ai fan come avrebbe fatto a perdere due chili e a modellare le sue curve da capogiro in vista della “prova bikini”.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha affermato via social di aver perso 6 chili e di essersi sottoposta a sedute sportive intensive e anche a dei massaggi modellanti. “Non mi sono pesata però sicuramente pesavo 65 kg e sono alta 1 metro e ottanta, adesso secondo me sarò un 59, massimo” ha specificato la Fiordelisi, che inoltre ha aggiunto: “Sicuramente c’era più sostanza sui fianchi. Ma non ho detto che stavo male, infatti.

Mi piaccio sempre, ciao.”

Antonella Fiordelisi: la vita privata

Dopo l’addio a Francesco Chiofalo Antonella Fiordelisi è stata accostata ad alcuni volti più o meno famosi del mondo dello spettacolo, ma per il momento lei ha preferito non confermare nessuna liaison. In tanti si chiedono se uscirà presto allo scoperto con un nuovo amore ma sembra che per il momento la modella preferisca mantenere il più totale riserbo sulla questione.