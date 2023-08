Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad uno sfogo sui social e ha chiesto ai fan di non essere più associata agli ex fidanzati. Edoardo Donnamaria avrebbe mai potuto incassare in silenzio? Giammai.

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, com’era facilmente prevedibile fin dai tempi del GF Vip, è finita nel peggiore dei modi. Nelle ultime ore, l’ex schermitrice si è lasciata andare all’ennesimo sfogo social e ha chiesto ai fan di non essere più associata agli ex fidanzati.

Via Twitter, Antonella ha dichiarato:

“Ciao ragazze a differenza di molti personaggi pubblici che non danno mai confidenza ai fan o meglio quasi li odiano.. io cerco di essere sempre carina e riconoscente con le persone che mi seguono e mi sostengono. Mi bussano a casa, mi fanno regali, tutte cose carine che io apprezzo.. a volte metto anche dei segui quando vedo cose carine qui su Twitter perché credo che avendomi seguita h24 vi siate anche affezionate a me e questa cosa mi rende felice. Ma una cosa ve la chiedo.. le più intelligenti avranno capito quale è la situazione o meglio se non l’avete capita potete immaginarla quindi perché insistete? Vi ho già detto che non vorrei più essere associata a nessun tipo di ex. Non sto a dirvi cosa sia successo ma come mi sono capitate cose brutte in questi mesi me ne stanno capitando anche di belle quindi vorrei godermele. Grazie”.