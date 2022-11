Antonella Fiordelisi, spunta un vecchio post contro Tommaso Zorzi

Antonella Fiordelisi, anche se in molti l’hanno conosciuta grazie alla sua partecipazione al GF Vip 7, è popolare nel mondo dei social da qualche anno.

Proprio per questo, nelle ultime ore è tornata in auge una storia in cui si scagliava contro Tommaso Zorzi.

Antonella Fiordelisi: spunta un post contro Tommaso Zorzi

Diventata popolare da qualche anno, Antonella Fiordelisi è riuscita a conquistare il cuore dei fan. Sono loro che la stanno sostenendo in tutto e per tutto nel corso della sua avventura al GF Vip. Fin dai primi giorni nella Casa più spiata d’Italia, è stata una dei concorrenti preferiti dai telespettatori, ma adesso qualcosa potrebbe cambiare.

E’ tornato in auge, infatti, un post in cui si scaglia contro Tommaso Zorzi. Come la prenderanno i seguaci dell’influencer milanese.

Le parole di Antonella Fiordelisi su Tommaso Zorzi

Ai tempi della partecipazione di Tommaso al GF Vip, Antonella aveva aperto un box domande su Instagram. Quando un seguace le ha chiesto la sua opinione su Zorzi, ha tuonato:

“Un po’ troppo spocchioso“.

Questa uscita poco felice, anche se appartiene al passato, le farà perdere consensi?

Antonella Fiordelisi perde consensi

Al momento non sappiamo che le parole destinate a Zorzi le faranno perdere il gradimento del pubblico, ma possiamo dire che nelle ultime settimane ha già perso consensi. L’atteggiamento aggressivo di Antonella ha lasciato senza parole i fan, che l’hanno accusata di essere poco umile e un po’ troppo viziata.