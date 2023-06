A distanza di qualche mese dalla fine della sua avventura al GF Vip, Antonella Fiordelisi ha parlato dell’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Strano ma vero, l’influencer ne ha parlato benissimo.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo si sono lasciati da tempo, ma entrambi si sono lanciati più volte frecciatine al vetriolo. Quando l’ex schermitrice era concorrente del GF Vip 7, Lenticchio aveva dichiarato:

“Siamo stati insieme qualche anno, lei era tanto giovane, ma comunque simile a come la vedete adesso al GF Vip. Devo dire anche simile a come è ora con Edoardo, una persona molto pesante. Quando abbiamo chiuso sono stato male, però poi è stata come una boccata d’aria perché è pesante. Con Antonella è stato un amore, non grande però. Un’estate abbiamo avuto una grande discussione per un messaggio che le aveva mandato il padre. Anto mi odia e non fa mai il mio nome pubblicamente. Però io esteticamente le piaccio molto”.