La signora del cinema italiano, la bellissima Antonella Lualdi, è morta all’età di 92 anni. La triste notizia è stata resa pubblica dal fratello Carlo, che ha appreso la scomparsa dalla nipote Stella, una delle due figlie dell’attrice. Da tempo, l’interprete era ricoverata in un ospedale situato fuori Roma.

I funerali di Antonella Lualdi

All’anagrafe Antonietta De Pascale, Antonella Lualdi è morta circondata dall’affetto dei suoi cari. I funerali si svolgeranno sabato 12 agosto 2023 a Roma, presso la Chiesa di Santa Chiara di Piazza dei Giuochi Delfici alle ore 15:00.

La carriera di Antonella Lualdi

Classe 1931, Antonella Lualdi è nata a Beirut da padre italiano e madre greca. Dopo una gavetta in teatro, a soli 19 anni ha avuto successo grazie al film musicale Signorinella del 1949. Negli anni Cinquanta/Sessanta ha avuto una splendida carriera, lavorando accanto a mostri sacri come: Ettore Scola, Vittorio Gassman, Luigi Giachino, Mario Mattoli, Mauro Bolognini, Francesco Maselli, Roberto Rossellini e Carlo Lizzani. Tanti i film che l’hanno vista sul set, come: Miracolo a Viggiù, Ha fatto 13, La cieca di Sorrento, È arrivato l’accordatore, Il cappotto e Il commissario Cordier.