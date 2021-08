Antonella Mosetti contro Giulia De Lellis: “Famosa grazie a me, è una poraccia”

"Io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis". A dirlo è Antonella Mosetti, che poi precisa: "Non risponderò più alle cattiverie nelle live, non ci casco più".

Nella casa più spiata d’Italia, Giulia De Lellis era entrata per fare una sorpresa all’allora fidanzato Andrea Damante, regalando emozioni e tante lacrime di gioia. Per l’occasione non erano mancate neppure le frecciatine indirizzate ad Asia, la figlia di Antonella Mosetti, entrambe concorrenti di quell’edizione de Grande Fratello Vip.

Le parole dell’ex corteggiatrice avevano adirato particolarmente la showgirl e da quel momento tra le due i rapporti sarebbero piuttosto distaccati. Lo conferma quanto detto da Antonella Mosetti sui suoi social: nel corso di una diretta, infatti, non ha trattenuto le critiche nei confronti di Giulia De Lellis. Tuttavia, ha poi precisato: “Pensate alle vostre vite, che alla mia e a quella della De Lellis ci pensiamo da sole.

Avete rotto le scatole! Non ci casco più“.

Antonella Mosetti contro Giulia De Lellis

Infastidita dalla vicinanza che la figlia di Antonella Mosetti mostrava nei confronti del suo fidanzato, Giulia De Lellis non aveva trattenuto le critiche indirizzate ad Asia. Immediato l’intervento della famosa showgirl, che ha subito difeso la figlia. Così era successo al Gf Vip e molti tra i fan più fedeli ricorderanno sicuramente quel momento. Tuttavia, stando a quanto trapelato da una diretta su Instagram, la Mosetti pare non abbia ancora digerito quanto successo nella casa più spiata d’Italia.

Un utente ha risposto alla live di Antonella Mosetti, dicendo che la gente si ricorda di lei solo per lo scontro avuto con Giulia De Lellis. “Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il Gf l’anno dopo. Poi è una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così”, è stata la risposta della showgirl.

Mosetti contro Giulia De Lellis: dall’ex corteggiatrice nessuna risposta

Per il momento nessuna replica da parte della famosa influencer, che conserva le emozioni del matrimonio della sorella Veronica e ora è pronta a sfilare tra le passerelle di Venezia.

Giulia De Lellis, inoltre, si gode l’entusiasmo per i suoi progetti lavorativi, sempre al fianco dell’amato fidanzato.

Mosetti contro Giulia De Lellis: le precisazioni della showgirl

Dopo le dichiarazioni della Mosetti, molti fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono intervenuti per difenderla. Così, in altre storie pubblicate sul suo profilo Instagram, la showgirl ha tenuto a precisare: “Dopo anni di battute e inesattezze sulle pagine social di gossip finto, e attaccata di continuo per la De Lellis, mi sono stancata. Basta… Pensate alle vostre vite che alla mia e a quella della De Lellis ci pensiamo da sole. Se la De Lellis avesse mai qualcosa da chiarire, sono sempre qui! Non servono le pagine finte per attaccarmi!”.

Quindi ha sottolineato: “Avete rotto le scatole! Non ci casco più e mai più riponderò a cattiverie nelle live, perché poi estrapolate e tagliate il registrato per farvi i comodi vostri. Siete quelli che incitate all’odio, fate schifo!”.