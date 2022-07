Antonella Mosetti nuda sui social: il ventaglio evita la censura

Antonella Mosetti completamente nuda sui social: il ventaglio evita la censura di Instagram.

Antonella Mosetti sa come sorprendere i fan. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha condiviso su Instagram una serie di scatti in cui appare completamente nuda. Per evitare la censura, ha utilizzato un ventaglio che copre a malapena le sue forme.

Antonella Mosetti nuda sui social

Classe 1975, Antonella Mosetti sembra essere immune allo scorrere del tempo. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai sta condividendo su Instagram parecchi scatti bollenti. In alcuni appare addirittura nuda, con un semplice ventaglio a coprirle le parti più intime. Antonella, stando alla localizzazione delle foto, è stata immortalata come mamma l’ha fatta a Perugia.

Antonella Mosetti sfida la censura di Instagram

Un ventaglio in stile giungla, per rimanere in tema con il suo corpo completamente nudo.

Nessuna didascalia particolare accompagna gli scatti, per cui non sappiamo cosa abbia voluto trasmettere la Mosetti con queste foto. Di certo, dando uno sguardo alla sua bacheca social, nell’ultimo periodo Antonella predilige condivisioni piuttosto bollenti.

Mosetti, il nudo è uno stile di vita

In una condivisione successiva, la Mosetti si mostra ancora una volta nuda. Questa volta, però, il ventaglio è stato messo da parte in favore di una vestaglia in seta. Anche in questo caso, il vedo/non vedo con sguardo ammiccante è il filone centrale degli scatti. Antonella, senza ombra di dubbio, è sexy.