Antonella Mosetti racconta il dramma vissuto con Aldo Montano: “Abbiamo perso due figli”

La showgirl è tornata a parlare della sua passata storia con Aldo Montano, al momento impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip 6

In una recente intervista Antonella Mosetti è tornata a parlare della sua già assai chiacchierata relazione con Aldo Montano. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 e la showgirl romana hanno infatti vissuto una lunga storia d’amore durata ben 7 anni, poi finita improvvisamente.

Antonella Mosetti si è detta nello specifico delusa dalle recenti dichiarazioni dello schermidore, che ha parlato del loro passato come di qualcosa di poco importante. “Siamo stati insieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?”. Poi la stoccata: “Se fosse arrivato un figlio, magari sarebbe stato diverso. Ne abbiamo persi due“.

Antonella Mosetti: la confessione intima della showgirl

Nella storia fra Antonella e Aldo sono dunque subentrati diversi momenti parecchio dolorosi. In merito alla perdita dei due figli, la Mosetti ha continuato il suo drammatico racconto rivelando che “il primo fu un fulmine a ciel sereno, il secondo invece un colpo al cuore”. Appena tornati da una vacanza alle Seychelles, la showgirl venne infatti operata d’urgenza, ma per il bimbo che portava in grembo non c’era purtroppo più nulla da fare.

Già concorrente del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Asia, Antonella ha infine confessato che tornerebbe volentieri nella casa di Cinecittà. Il suo desiderio verrà esaudito da Alfonso Signorini? Chissà, magari proprio per una sorpresa inaspettata alla stesso Aldo Montano…