Antonella Mosetti torna a parlare della figlia Asia: “Felice che non faccia più tv”

Dopo la partecipazione parecchio discussa al Gf Vip, Antonella Mosetti è tornata a parlare della scelta della figlia Asia di non fare più televisione

La sempre frizzante Antonella Mosetti ha di recente rilasciato una nuova intervista attirando le attenzione dei più curiosi per via di alcune sue inedite rivelazioni. Dopo diverso tempo, l’ex ragazza di Non è la Rai è infatti tornata a parlare della figlia Asia Nuccetelli, insieme alla quale partecipò alla prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016.

Antonella Mosetti felice della scelta di Asia

All’epoca mamma e figlia furono viste com un vulcano in perenne eruzione, mentre Asia salì alla ribalta della cronaca rosa grazie a un interessamento per Andrea Damante, allora fidanzato con Giulia De Lellis. Quest’ultima fu anche ospite di una puntata del reality show di Canale 5 per un confronto diretto con la presunta rivale. Da quel momento il pubblico si divise tra chi era a favore delle De Lellis e chi invece sosteneva la Nuccetelli.

Oggi tale rivalità sembra tuttavia essere del tutto sopita, mentre entrambe le protagoniste di quella bagarre hanno preso strade differenti. Se Giulia sta proseguendo infatti il suo cammino sul piccolo schermo, Asia pare invece aver cambiato direzione. Dopo aver tentato di sfondare nel mondo del web e della tv, a un certo punto ha difatti scelto di darci un taglio. Tale decisione è stata peraltro confermata dalla stessa Antonella Mosetti, che si è detta felice per la svolta della figlia, che dopo aver detto addio ai salotti mediatici, oggi si dedica a tutt’altro.