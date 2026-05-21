Home > Flash news > Antonino Monteleone in ospedale, "piccolo tagliando di manutenzione" per il g...

Antonino Monteleone in ospedale, "piccolo tagliando di manutenzione" per il giornalista Rai

antonino monteleone in ospedale piccolo tagliando di manutenzione per il giornalista rai 2

(Adnkronos) - Antonino Monteleone ricoverato in ospedale. "I piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto". Così in un post su Facebook il giornalista Rai.  "Un ringraziamento sincero a tutto il personale medico ...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Antonino Monteleone ricoverato in ospedale. “I piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto”. Così in un post su Facebook il giornalista Rai.  

“Un ringraziamento sincero a tutto il personale medico e sanitario che mi ha assistito in questo piccolo ‘tagliando’ di manutenzione – scrive – Ne siamo usciti, e ne siamo usciti bene.

E a chi sperava diversamente, non sono bastate le vostre ‘malelingue’. Munitevi di un cannone, che è meglio”.  

 

“Il lavoro viene prima di tutto. Per questo lunedì cercherò di essere regolarmente in onda su Replay, per me che sono ancora vivo e vegeto e per gli spettatori a cui devo tutto. Non si molla di un millimetro!”, conclude. 

In una storia su Instagram aggiunge: “Grazie a tutti per questa ondata di affetto incredibile.

Mi aiutate a recuperare ancora più velocemente…”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)