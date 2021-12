Antonino Spinalbese commenta una foto della figlia: Belen cancella il post

Antonino Spinalbese ha commentato una foto di Belen Rodriguez che, forse infastidita, ha cancellato il post.

Belen Rodriguez ha postato sui social un’immagine di sua figlia, Luna Marì, che è stata ben presto commentata anche dal padre della bambina, Antonino Spinalbese. Dopo che l’hair stylist ha postato il suo commento, la showgirl ha deciso di cancellare il suo post.

Da mesi ormai circolano voci riguardanti una presunta rottura tra Belen Rodriguez e il suo compagno, Antonino Spinalbese, padre della seconda figlia della showgirl, Luna Marì. Nelle ultime ore la stessa Belen ha postato sui social uno scatto della bambina e ha scritto: “Io ti renderò libera”, mentre Antonino Spinalbese ha commentato ironico: “La pubblicità della Ringo”. Pochi istanti più tardi la showgirl, forse infastidita, ha deciso di cancellare il messaggio e in tanti si chiedono se il commento di Antonino possa aver avuto un ruolo in questo.

Sulla questione tutto tace e in tanti si chiedono se presto Belen svelerà cosa sia davvero accaduto tra lei e il giovane hair stylist milanese.

Belen e Antonino: la storia d’amore

Belen e Antonino hanno iniziato a frequentarsi circa un anno fa e la loro storia è diventata ben presto importante. I due, dopo soli cinque mesi di liaison, hanno annunciato di aspettare la loro prima figlia, nata lo scorso 12 luglio, Luna Marì.

La nuova vita accanto alla piccola però non sarebbe bastata a far funzionare gli equilibri della coppia che, misteriosamente, si sarebbe detta addio pochi mesi dopo.

Belen Rodriguez: la vita privata

Belen in precedenza era stata a lungo legata a Stefano De Martino, padre del suo primo figlio, Santiago. I due non avevano fatto segreto di voler cercare insieme di allargare la famiglia ma poi, come un fulmine a ciel sereno, avevano annunciato il loro addio definitivo all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Con Antonino cosa sarà successo?