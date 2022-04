Antonino Spinalbese con la fede al dito: ha una nuova fidanzata?

Antonino Spinalbese ha ormai superato la rottura con Belen Rodriguez e adesso è concentrato solo sul benessere della figlia Luna Marì. Negli ultimi giorni, però, si è mostrato con una fede al dito che ha fatto drizzare le antenne degli appassionati di cronaca rosa.

Nella sua vita è comparsa una nuova fidanzata?

Antonino Spinalbese ha la fede al dito

Mentre gli esperti di gossip si stavano occupando del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il padre della piccola Luna Marì ha fatto di tutto per superare la delusione che gli ha inflitto la showgirl argentina. In tutto ciò, possibile che Antonino Spinalbese abbia trovato una nuova fidanzata? E’ questa la domanda che si sono posti i fan dopo aver visto il ragazzo con una fede al dito.

La realtà dei fatti, però, è molto diversa da quella che sembra. L’ex di Belen, intervenuto nel corso di Trends & Celebrities, programma radiofonico di Rtl 102.5 condotto dal giornalista Francesco Fredella, ha vuotato il sacco.

Antonino vuota il sacco

Antonino, incalzato da Fredella, ha dichiarato:

“La fede al dito? C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto. (…) Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti. (…) Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce. Io sono impegnato, anzi sposato con mia figlia”.

La fede che Spinalbese indossa è un regalo molto gradito che gli è stato fatto e ha inciso il nome dell’unica donna che amerà per sempre, ovvero la piccola Luna Marì. Gli ultimi periodi della sua vita sono stati molto difficili e lo hanno visto anche scoprire una malattia autoimmune del pancreas, ma non si è lasciato abbattere.

Nessuna fidanzata, solo l’amore per Luna è certo

Nel corso dell’intervista a Trends & Celebrities, Antonino non ha nominato Belen, ma si è limitato a parlare soltanto dell’amore per la sua Luna Marì.

La Rodriguez è ormai un capitolo chiuso e li lega ‘soltanto’ la bambina. Sul futuro della pargola non si pone nessuna domanda:

“Ho smesso di pensarci per non crearmi preoccupazioni. Però io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice”.

Nel suo futuro, invece, cosa c’è? Televisione, imprenditoria oppure dell’altro? Anche in questo caso, Spinalbese preferisce non fare progetti. Ha dichiarato: