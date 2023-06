Antonino Spinalbese, critiche per il regalo alla figlia: cos'è successo

Antonino Spinalbese è finito nell’occhio del ciclone per l’ultimo regalo da lui fatto alla figlia Luna Mari: un bulldog francese di nome Masha.

Antonino Spinalbese: il regalo alla figlia

Ancora una volta Antonino Spinalbese è stato bersagliato dalle critiche social perché, nelle ultime ore, lui stesso ha mostrato ai fan lo speciale regalo da lui fatto a sua figlia Luna, ossia un bulldog francese di nome Masha. Nelle immagini postate da Antonino si vede la bambina che abbraccia teneramente il suo nuovo amico a quattro zampe, ma in molti sui social hanno intimato all’hair stylist di spiegare alla figlia come “non strapazzare” il suo nuovo amico. “Occhio Antonino che ai cani non piace essere strapazzati! Poi reagiscono come solo loro sanno fare”, ha scritto qualcuno tra i commenti allo scatto. Tra gli utenti c’è poi chi ha criticato l’hair stylist per aver scelto un cane di razza quando avrebbe invece potuto adottare un cane in canile. “Perché prendere questa razza? Ma lo sai cosa c’è dietro a questi poveri animali? Invece di prenderlo in un canile… se non sono di razza non li si vuole”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Antonino replicherà alle polemiche nei suoi confronti.