Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, è già finita: la decisione di lui

La storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è già finita. Questo, almeno, è quanto spifferato dalla rivista di Alfonso Signorini.

Dopo l’uscita di Antonino Spinalbese dal GF Vip, la storia con Ginevra Lamborghini sembrava aver finalmente preso la piega che i fan aspettavano da tempo. Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, la loro relazione sarebbe già finita. A voler mettere un punto alla love story dovrebbe essere stato l’ex compagno di Belen Rodriguez.

Antonino: i motivi per cui ha lasciato Ginevra

Antonino avrebbe deciso di interrompere la conoscenza con Ginevra perché in questo momento ha altri pensieri per la testa. Vuole concentrarsi soprattutto sulla figlia Luna Marì e sul lavoro, motivo per cui preferisce stare da solo.

I Gintonic possono continuare a sperare?

Il loro rapporto si sarebbe raffreddato poco dopo l’uscita di lui dal GF Vip. Antonino, davanti alle telecamere h24 per diversi mesi, vorrebbe ritrovare un po’ della privacy persa. Pertanto, la storia con Ginevra non gli consentirebbe di tenersi lontano dal gossip. E’ per questi motivi che la storia sarebbe già finita. Nonostante tutto, il settimanale Chi ha sottolineato che la fiamma della passione potrebbe riaccendersi.