Antonino Spinalbese è padre, l’ex fidanzata: “Sarà un ottimo papà”

L'ex fidanzata di Antonino Spinalbese, Chiara Maria Mannarino, ha rotto il silenzio dopo la nascita della figlia dell'hair stylist.

Chiara Maria Mannarino, ex fidanzata di Antonino Spinalbese, ha rivolto i suoi auguri all’ex compagno, diventato padre di Luna Marì (nata dall’amore per Belen Rodriguez).

Chiara Maria Mannarino: gli auguri a Antonino Spinalbese

Il 12 luglio Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono diventati genitori della piccola Luna Marì.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web e l’ex fidanzata dell’hair stylist, Chiara Maria Mannarino, ha commentato la notizia esprimendo le sue congratulazioni per la coppia: “Antonino è una persona molto dolce e protettiva. Sono sicura che sarà un bravo papà”, ha dichiarato la ragazza, che non avrebbe chiuso positivamente il suo rapporto con Antonino. I due sono stati insieme dal 2016 al 2020, anno in cui Antonino ha incontrato per la prima volta Belen.

“Ho sempre apprezzato la sua forza d’animo, il senso di protezione che riesce a infondere alle persone. Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto”, ha dichiarato la ragazza.

Chiara Maria Mannarino: la telefonata di Belen

Sarebbe stata Chiara Maria Mannarino a lasciare Antonino Spinalbese quando ha compreso che le cose tra loro fossero cambiate. Quando è emerso che l’hair stylist fosse legato a Belen Rodriguez la ragazza, travolta dalla bufera mediatica, ha scritto sui social: “Non mi sento inferiore a nessuno”.

Il suo messaggio a quanto pare avrebbe sollevato la reazione della showgirl argentina che, a suo dire, le avrebbe telefonato personalmente: “Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belén”, ha dichiarato, e ancora: “Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti”.

Chiara Maria Mannarino: la rottura da Spinalbese

Chiara Maria Mannarino ha rivelato di essere rimasta ferita da alcuni comportamenti di Antonino Spinalbese nei suoi confronti. La ragazza ha dichiarato che l’hair stylist avrebbe smesso di farsi vivo con lei una volta iniziata la sua liaison con Belen Rodriguez, motivo per cui lei avrebbe molto sofferto. Anche se si erano lasciati infatti i due avrebbero mantenuto rapporti d’amicizia anche a seguito della loro lunga e importante relazione.