Antonino Spinalbese ha un nuovo amore? La dedica per San Valentino

Antonino Spinalbese ha dimenticato Belen e ha un nuovo amore? Tutto quello che c'è da sapere.

Antonino Spinalbese ha un nuovo amore? Archiviata la sua lovestory con Belen Rodriguez il modello e hair stylist ha pubblicato un misterioso messaggio di San Valentino.

Antonino Spinalbese: il nuovo amore

Sui social in occasione di San Valentino, Antonino Spinalbese ha pubblicato la foto di un Bacio Perugina e ha scritto le iniziali “SV” accanto ad un piccolo cuore.

Per qualcuno SV starebbe semplicemente per “San Valentino”, mentre altri sospettano che possa trattarsi delle iniziali di qualche nuova fiamma dell’hair stylist milanese.

La storia con Belen

Di recente Antonino è tornato single dopo la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì. Né lui né la showgirl hanno svelato pubblicamente i motivi che li avrebbero spinti a separarsi e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più.

La coppia era legata da appena un anno e, a luglio 2021, i due erano diventati genitori della loro bambina. Tutto sembrava procere liscio come l’olio per la coppia e i fan non si spiegano perché la loro storia sia naufragata.

Il presunto ritorno di fiamma di Belen

Secondo i rumor in circolazione Belen Rodriguez avrebbe avuto un ritorno di fiamma con il suo ex marito, Stefano De Martino.

Nonostante i due siano stati spesso avvistati insieme, per il momento hanno preferito non confermare le voci in circolazione. La showgirl in merito al suo ex marito ha solamente ammesso: “Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. È il più sensuale, ma anche il più infedele”.