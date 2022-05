“Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma”: l’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Antonino Spinalbese avrebbe una nuova fiamma. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni Antonino Spinalbese sarebbe riuscito a trovare di nuovo l’amore dopo la dolorosa fine della sua storia con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese ha un nuovo amore?

Secondo indiscrezioni Antonino Spinalbese, hair stylist, ex fidanzato di Belen e oggi modello, sarebbe riuscito a trovare un nuovo amore.

A riportare la notizia è stato il settimanale di Alfonso Signorini, che ha parlato di una “bellezza esotica” come quella della showgirl argentina, al suo fianco. Al momento l’ex compagno di Belen non ha ancora confermato la notizia e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

Fino ad ora Antonino aveva specificato di volersi dedicare completamente a sua figlia, Luna Marì, nata proprio dall’amore per la showgirl argentina.

I due si erano conosciuti nel 2020, all’indomani del lockdown per l’emergenza Coronavirus, e dopo appena un anno erano diventati genitori della piccola Luna, oggi rimasta a vivere con la madre.

Belen e De Martino

Mentre per Antonino sembra prospettarsi la possibilità di un nuovo amore, Belen Rodriguez è stata spesso avvistata nell’ultimo periodo in compagnia del suo ex marito, Stefano De Martino. I due non hanno confermato le voci in merito al loro presunto ritorno di fiamma, ma i fan sono impazienti di saperne di più.

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così”, ha dichiarato la showgirl in seguito ai numerosi avvistamenti col suo ex marito.