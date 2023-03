Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata?

Antonino Spinalbese ha fatto parlare molto il gossip nelle ultime ore, a causa di una presunta frequentazione con una ragazza. I paparazzi hanno infatti beccato l’ex di Belen con una ex Miss Italia. Niente baci al momento tra Antonino e la donna, le foto rese note da Whoopsee mostrano solo degli abbracci. Come ribadisce inoltre il portale Gossip e TV non è al momento chiaro se l’hairstylist abbia iniziato un nuovo flirt, figuriamoci quindi una nuova love story; insomma, è ancora presto per fare delle affermazioni. Ricordiamo come Spinalbese ha terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip e ora è tornato alla sua routine quotidiana.

Antonino Spinalbese: la passeggiata a Milano con gli amici

Nelle ultime ore, Spinalbese è stato beccato in giro per Milano in compagnia di alcuni amici. Per essere più precisi, l’hairstylist è stato visto fuori dal locale Beefbar prima assieme a un amico, in seguito in compagnia dell’ex Miss Italia Carolina Stramare.

Carolina Stramare: tra Miss Italia e Pechino Express

Carolina Stramare ha vinto il titolo di Miss Italia nell’edizione del 2019. Sicuramente gli amanti dei reality conoscono la modella anche per la sua partecipazione a Pechino Express 2023, attualmente in onda su Sky Uno, in coppia con Barbara Prezja nella squadra delle Mediterranee.