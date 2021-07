Antonino Spinalbese: i rumors sulla partecipazione a Pekin Express in coppia con Gustavo Rodriguez

Voci sempre più insistenti vedrebbero Antonino Spinalbese prossimo a partecipare a Pekin Express in coppia col padre di Belen

Da pochissimo neo papà della piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese potrebbe presto lasciare la neonata avuta insieme a Belen Rodriguez per partecipare alla nuova edizione di Pekin Express su Sky. La sue presenza dovrebbe del resto avvenire in coppia con il suocero Gustavo Rodriguez, come confermerebbe il settimanale Chi.

L’indiscrezione appare del resto assodata, dal momento che quest’anno la produzione del noto reality pare abbia scucito ingenti somme per avere nel cast nomi di punta del panorama gossipparo italiano.

Pekin Express: le news in attesa della messa in onda

Ma quali sono le altre novità sull’attesissimo adventure game? A quanto pare nel cast non ci sarà Arisa, che ha rifiutato i 200mila euro proposti dal colosso televisivo preferendo restare ad Amici di Maria De Filippi. Secondo quanto emerso dagli ultimi rumor, una delle coppie in gara sarebbe peraltro un duo nato all’Isola dei Famosi, nell’edizione passata alla cronaca rosa per il Francesco Monte gate.

La carovana di Pekin Express e dei suoi concorrenti dovrebbe attraversare Israele e la Giordania fino a Dubai, capitale dell’omonimo Emirato Arabo. Con le registrazioni programmate fra ottobre e novembre 2021, la nuova serie dovrebbe essere trasmessa fra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera su Sky.