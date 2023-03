Antonino Spinalbese: la dedica inaspettata a Ginevra Lamborghini

Nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha stretto un importante legame con Ginevra Lamborghini e, ora che entrambi hanno lasciato la Casa del reality show, l’hair stylist ha riservato una speciale dedica all’ex coinquilina, che è arrivato persino a paragonare a sua madre.

Antonino Spinalbese: la dedica a Ginevra

La storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è destinata a prendere una piega importante al di fuori del GF Vip? I segnali a quanto pare ci sono tutti e, nelle ultime ore, l’hair stylist ha dedicato un importante messaggio all’ereditiera, che considera la donna ideale per lui.

“Lei ha una sensibilità tutta sua, mi comunica quasi gli affetti che ho ricevuto da mia madre, percepisco questa sensibilità da lei. Lei c’è in maniera netta. E’ sicuramente quello che ho sempre cercato in una donna”, ha confessato l’ex fidanzato di Belen. In tanti sono curiosi di sapere se tra lui e l’ereditiera ci saranno ulteriori sviluppi e se, soprattutto, i due sveleranno qualche retroscena ai fan in merito alla loro liaison.

Nella casa del GF Vip Antonino e l’ereditiera si sono baciati in diretta tv e in tanti sono impazienti di sapere se le cose evolveranno ulteriormente tra i due che, finalmente, possono godersi la loro storia stando lontani dalle telecamere.