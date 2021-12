Antonino Spinalbese lascia l’ospedale, ma il Natale potrebbe essere lontano da Belen

Antonino Spinalbese ha lasciato l'ospedale di Milano dove si trovava ricoverato da circa 10 giorni.

Antonino Spinalbese ha lasciato l’ospedale dove è stato ricoverato per circa 10 giorni a Milano ma sembra che trascorrerà il Natale lontano da Belen.

Antonino Spinalbese è uscito dall’ospedale

Attraverso i social Antonino Spinalbese ha annunciato di esser stato finalmente dimesso dall’ospedale in cui ha trascorso gli ultimi 10 giorni per cause non meglio precisate (e forse connesse all’incidente d’auto che l’hair stylist ha avuto il 30 novembre scorso).

Antonino ha ringraziato via social il team medico che si è preso cura di lui ma non ha fatto cenno a Belen Rodriguez che, d’altra parte, non sembra aver trascorso con lui le ultime settimane.

Antonino Spinalbese: il Natale

Da mesi circolano voci riguardanti una presunta crisi tra Belen e Antonino che, lo scorso 12 luglio, sono diventati genitori della piccola Luna Marì. Sui social Antonino ha commentato una foto di una persona a lui vicina scrivendo: “Il mio Natale siete voi”, frase che ha fatto pensare a molti che l’hair stylist potrebbe non trascorrere le festività al fianco di Belen e della loro bambina.

Sarà vero?

Antonino Spinalbese e Belen: la crisi

Siccome da settimane Belen e Antonino non si mostrano insieme, sui social si è sparsa la voce che tra i due fosse in atto una crisi sentimentale. La showgirl ha smentito la voce in circolazione durante un avvistamento nei pressi della sua abitazione, ma in tanti sui social si chiedono se davvero tra lei e Antonino tutto scorra liscio come l’olio. Negli ultimi giorni la showgirl si è concessa un weekend sul lago all’insegna della famiglia e del relax, e con lei oltre ai suoi due bambini erano presenti i fratelli e i genitori.

Com sempre invece di Antonino non vi è stata traccia e in tanti hanno iniziato a chiedere ai due diretti interessati delle spiegazioni sulla vicenda.

Belen si è legata all’hair stylist milanese nel 2020 all’indomani della sua rottura da Stefano De Martino. La loro storia è diventata rapidamente importante e infatti solo un anno più tardi l’amore tra i due è stato coronato dall’arrivo della piccola Luna Marì, seconda figlia per Belen e prima per Antonino.

Oggi la piccola abita a Milano insieme ai due genitori e in tanti si chiedono cosa riserverà loro il futuro.