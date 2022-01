Antonino Spinalbese non si rassegna alla separazione da Belen Rodriguez: ecco cosa fa ogni giorno

Antonino Spinalbese, non rassegnato alla rottura con Belen Rodriguez, pare compiere ogni giorno un gesto per riconquistare la bella argentina

Che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non stanno più insieme non è una novità. A soli sei mesi dalla nascita della piccola Luna Marì, la coppia ha infatti deciso di lasciarsi dopo una forte crisi subentrata proprio subito dopo l’arrivo della bambina.

Le incomprensioni, forse dovute alla differenza d’età o al poco tempo passato come fidanzati, non hanno dunque lasciato scampo alla coppia di bellissimi.

Pur se i diretti interessati non hanno mai commentato pubblicamente la rottura, i loro gesti, specialmente sui social, sembrano parlare chiaro. Stando tuttavia ad alcuni gossip riportati da diversi settimanale nostrani, pare che Antonino Spinalbese non si sia ancora rassegnato alla rottura con la bella sudamericana. Dopo aver lasciato il suo lavoro da parrucchiere ed essersi forse trasferito a La Spezia, il giovane sembra ancora molto innamorato della Rodriguez nonché intenzionato a riconquistarne il cuore.

Antonino Spinalbese: il gesto quotidiano per Belen

A proposito di ciò, pare che l’ex hair stylist inondi quotidianamente la sua ex compagna di messaggini sul telefonino, avendo anche come “scusa” quella di chiedere ragguagli sulla piccola Luna Marì. Spinalbese starebbe quindi facendo di tutto pur di avere una seconda chance dalla soubrette argentina. Sarebbe del resto stata chiaramente Belen a chiudere la relazione, pur non conoscendone noi le reali motivazioni.

Qualcuno ha vociferato di un possibile tradimento di Antonino, ma nessuna conferma è mai giunta finora a riguardo.