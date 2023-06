Nelle ultime ore si fa un gran parlare di Antonino Spinalbese e Carolina Stramare. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha postato una foto con la Miss, ma poco dopo l’ha cancellata. Il danno, ormai, era fatta: i fan hanno ricondiviso in massa lo scatto.

Antonino Spinalbese: la foto con Carolina Stramare

Antonino Spinalbese ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae con Carolina Stramare. I paparazzi li avevano beccati insieme per la prima volta lo scorso marzo, ma fino ad oggi nessuno dei due aveva mai commentato il gossip. Nelle ultime ore, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha postato una foto che ha lasciato tutti senza parole.

Antonino e Carolina: prima la foto, poi la cancellazione

“La Stramare si sta legando ad Antonino Spinalbese. I due non hanno ancora pubblicato scatti di coppia sui social, ma stanno uscendo un po’ alla volta allo scoperto. Da questo si capisce che la relazione va avanti e che i due stanno mettendo le fondamenta per un futuro insieme“, scriveva Cosmopolitan qualche tempo fa. Con lo scatto pubblicato dall’ex Vippone, i due sono parzialmente usciti allo scoperto. Peccato che Antonino abbia cancellato la foto poco dopo.

Il mistero della foto di Antonino e Carolina

“La moda non ride. Cit.“, ha scritto Antonino a didascalia della foto che lo ritrae con Carolina. Nulla di eclatante, sia chiaro, ma il fatto che Spinalbese abbia rimosso lo scatto con la Stramare ha dato via ad un chiacchiericcio non indifferente. Perché l’ha rimosso? Secondo alcuni fan, l’ex Vippone avrebbe ricevuto parecchi insulti, mentre altri sostengono che sia stato un semplice errore di pubblicazione.