Antonino Spinalbese svela in che rapporti sono lui e Belen

Antonino Spinalbese ha svelato come starebbero le cose tra lui e la sua ex, Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese: il rapporto con Belen

Antonino Spinalbese ha più volte sottolineato come i rapporti con la sua ex, Belen Rodriguez, siano buoni anche per via del legame che hanno entrambi con la loro figlia, Luna Marì. In queste ore sui social qualcuno ha accusato la showgirl di non mostrare sua figlia al padre (attualmente recluso al GF Vip), ma la questione è stata smentita dallo stesso Antonino che ha sempre sostenuto come la sua ex gli lasciasse vedere la figlia in qualsiasi momento:

“La verità è che tra noi è tutto ok.

Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina”, ha ammesso lui stesso.

Belen e Antonino hanno avuto la piccola Luna Marì dopo appena un anno d’amore e appena due mesi dopo la nascita della bambina i due si sono detti addio. A seguire la showgirl è tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino.