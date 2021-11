Antonino Spinalbese, una frase insospettisce i fan: è ancora crisi con Belen?

Un commento di Antonino Spinalbese sui social ha insospettito i fan in merito alla sua presunta rottura da Belen Rodriguez.

I rumor riguardanti una presunta crisi sentimentale tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventati sempre più insistenti e un commento dell’hair stylist a un fan ha destato ancora più sospetti.

Belen e Antonino Spinalbese: la presunta crisi

Da settimane si riconcorrono voci riguardanti una presunta crisi tra Belen e Antonino Spinalbese, padre della seconda figlia della showgirl Luna Marì.

Nelle ultime ore l’hair stylist milanese ha risposto a un commento di un fan, che gli aveva scritto: “Poveri figli. Ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera”. Antonino ha risposto al commento scrivendo: “Lo penso anche io!”. In tanti credono che l’hair stylist abbia commentato in questo modo per confermare la sua avvenuta rottura dalla showgirl che, in questo caso, avrebbe personalmente deciso di mettere fine alla relazione con il padre di sua figlia.

Nei giorni scorsi anche Belen aveva scritto un commento che aveva insospettito i fan: un follower infatti aveva commentato una sua foto chiedendole in maniera provocatoria “chi sarebbe stato il prossimo” dei suoi amanti. La showgirl aveva replicato affermando: “Probabilmente sono cavoli miei“.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la storia d’amore

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono usciti allo scoperto durante l’estate 2020 e dopo pochi mesi di relazione hanno annunciato di essere in attesa della piccola Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio.

Dopo mesi d’amore i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social, fatto che ha insospettito i fan e che ha suscitato il diffondersi d’indiscrezioni riguardanti la loro presunta crisi.

Antonino Spinalbese: il silenzio sui social

Per il momento né la showgirl né l’hair stylist hanno confermato o smentito le voci in circolazione e in tanti sui social sono impazienti di sapere se davvero la loro storia sia giunta al termine.

Prima di incontrare Antonino, Belen era tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, ma la storia tra i due era naufragata all’indomani del lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus. Anche in quel caso la showgirl aveva preferito mantenere il massimo riserbo sui motivi che l’avrebbero condotta a tagliare definitivamente i rapporti con il padre di suo figlio Santiago (con cui ha comunque mantenuto rapporti pacifici per il bene del suo bambino).