Antonino Spinalbese verso il GF vip 7? L’indiscrezione

Antonino Spinalbese sarà tra i concorrenti del GF Vip 7? Tutto quello che c'è da sapere sulla questione.

Antonino Spinalbese sarà tra i nuovi concorrenti del GF Vip 7? Secondo indiscrezioni l’hair stylist sarebbe in trattative con la produzione del programma e il conduttore Alfonso Signorini lo starebbe corteggiando da mesi affinché prenda parte alla nuova edizione dello show.

Antonino Spinalbese e il GF Vip 7

Dopo la carriera di hair stylist e modello Antonino Spinalbese diventerà anche un personaggio tv? Sono in tanti a credere che l’ex fidanzato di Belen, diventato papà a luglio della piccola Luna Marì, possa presto approdare all’interno del reality show Mediaset, che per la terza volta consecutiva sarà condotto da Alfonso Signorini. Proprio il conduttore starebbe corteggiando da mesi Antonino e in tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere se riuscirà a “conquistare” la sua partecipazione al programma.

Antonino e la figlia

Negli ultimi mesi Antonino è stato particolarmente legato a sua figlia, Luna Marì, per la quale stravede.“Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce”, ha recentemente dichiarato l’hair stylist che però, si vocifera, da qualche settimana avrebbe iniziato a frequentare una nuova fiamma.

Antonino negli ultimi mesi ha anche confessato di aver scoperto di soffrire di una malattia autoimmune e ha raccontato pubblicamente il suo dramma.