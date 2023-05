Avevano messo in vendita la moto due giorni prima. Hanno deciso di fare un ultimo giro, ma sono morti in un incidente.

Antonio e Nicole avevano messo in vendita la moto, ma hanno deciso di fare un ultimo giro prima di venderla. I due sono morti in un terribile incidente a Volpavo del Montello.

Antonio e Nicole morti in moto: volevano fare un ultimo giro prima di venderla

Nicole Rebecca Gaia Bellusci, compagna di Antonio Cerruti, proprietario della moto Ducati, aveva pubblicato un annuncio per vendere il mezzo solo giovedì scorso, il 27 aprile. Sabato pomeriggio i due fidanzati hanno perso la vita a Volpavo del Montello, in sella alla moto che avevano messo in vendita due giorni prima. Il mezzo è uscito di strada in curva, finendo contro un palo del telefono. L’impatto è stato violentissimo e il 31enne e la 24enne che viaggiavano sulla moto sono stati disarcionati, sbalzati per alcune decine di metri, e sono morti sul colpo.

Le vittime dell’incidente

Grande dolore per le famiglie dei due ragazzi morti nell’incidente. I genitori di Antonio, residenti a Breda di Piave, lo hanno ricordato come un ragazzo da sempre amante delle moto. A 16 anni aveva subito preso il patentino e aveva tre moto di sua proprietà. La famiglia ha provato diverse volte a dissuaderlo da questa passione, senza riuscirci. La stessa passione che aveva Nicole, che ha conosciuto ad un raduno per motociclisti lo scorso settembre. I genitori dei due ragazzi non sei erano ancora conosciuti e hanno dovuto farlo nel momento più tragico.