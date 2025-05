Antonio Filosa nominato nuovo ceo di Stellantis

Milano, 28 mag. (askanews) – Il manager Antonio Filosa è stato scelto all’unanimità come nuovo amministratore delegato di Stellantis dal Consiglio di Amministrazione della società. Il cda ha scelto Filosa sulla base della sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico, della sua esperienza in tutto il mondo, della sua “ineguagliabile conoscenza dell’Azienda e delle sue qualità di leadership”.

Nato a Napoli il 26 giugno del 1973 e laureato al Politecnico di Milano, Antonio Filosa, Attualmente Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer, è un “veterano” di Stellantis. John Elkann continuerà a ricoprire il ruolo di Executive Chairman quando Antonio Filosa assumerà l’incarico di Chief Executive Officer il 23 giugno. In quell’occasione, Antonio Filosa annuncerà anche il nuovo team dirigenziale di Stellantis.