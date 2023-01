Antonio Golino travolto ed ucciso dai bancali a 22 anni

Dolore e rabbia in Campania, con Antonio Golino travolto ed ucciso dai bancali a soli 22 anni.

Il giovane lavoratore della provincia di Caserta è morto in un’azienda di Caivano. Il terribile ed ennesimo incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata del 12 gennaio nell’area industriale di Caivano, in provincia di Napoli.

Antonio travolto ed ucciso dai bancali

In quelle circostanze il 22enne Antonio residente nel vicino comune casertano di Marcianise, è deceduto. Da quanto si apprende il ragazzo è rimasto schiacciato da decine di grossi bancali che sono improvvisamente caduti all’interno di una cella frigorifero.

E purtroppo la tragedia si è consumata durante lo stesso turno in cui in azienda stavano lavorando anche la madre e il fratello del giovane.

La madre ed il fratello erano lì

Loro per primo lo avrebbero sentito urlare avvertendo il tonfo dei bancali. Sul posto Spresal e e carabinieri. Tutto è accaduto nell’area della M & C, azienda che “affetta e confeziona prosciutti per tutti i supermercati italiani”. Golino era un giovane giudizioso e gran lavoratore e la sua morte ha gettato tutti nel dolore assoluto.

Inizia malissimo il 2023 ed inizia con molti gravi infortuni sul lavoro. Solo negli ultimi giorni ne sono avvenuti quattro: a Rimini, nel Napoletano, a Olbia e a Como.