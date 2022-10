Antonio Lorenzon e il compagno Daniel si sono sposati: tanti i Vip presenti alle nozze.

Dopo la proposta di nozze arrivata nel corso della finale di Masterchef 2020, lo chef Antonio Lorenzon e il compagno Daniel Bellinchiodo si sono sposati. Alle nozze erano presenti tanti Vip: da Mercedesz Henger a Pamela Camassa.

Antonio Lorenzon e Daniel si sono sposati

Dopo 20 anni di fidanzamento, Antonio Lorenzon e Daniel Bellinchiodo di sono sposati. La proposta di nozze era arrivata nel corso della finale della nona edizione di Masterchef, quando il cuoco si era improvvisamente inginocchiato con anello alla mano. “E’ una gioia che ho ricevuto (la vittoria, ndr) ed è altrettanta gloria per una persona che ha creduto in me e voglio che anche per lui sia un momento speciale. Mi vuoi sposare?“, aveva dichiarato Antonio super emozionato.

A distanza di qualche tempo da quel momento, Lorenzon e Daniel si sono finalmente giurati amore eterno.

Le nozze di Antonio e Daniel

Il matrimonio di Antonio e Daniel è stato celebrato con rito civile presso Palazzo Sturm, a Bassano del Grappa, dal sindaco Elena Pavan. Le nozze, all’insegna del romanticismo, hanno visto tanti Vip tra gli invitati. Da Renzo Rosso e Arianna Alessi ad Eva Henger con la figlia Mercedesz, passando per Pamela Camassa, Benedetta Mazza, Alex Pacifico e Fabiola Sciabarrasi.

“Love is love! Auguri ragazzi“, ha scritto la Camassa a didascalia di un post dedicato a Lorenzon e Bellinchiodo. La Sciabarrasi, invece, ha esclamato: “Evviva gli sposi. 20 anni, 8 mesi, 23 giorni, 5 ore, 30 min, vi amo. Ci sono amori che non ti deluderanno mai, perché non ti hanno promesso nulla, ma ti daranno tutto. (Augustin Degas)“.

Le prime parole di Antonio dopo le nozze

Dopo le nozze, anche Antonio ha dedicato un post Instagram al suo giorno più bello.

A didascalia di una serie di foto che lo ritraggono con Daniel, si è limitato a scrivere: “Just married“. Bellinzon ha preferito lasciare la parola alle foto, che sono davvero bellissime e descrivono un grande amore.