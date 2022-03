Antonio Martino morto a 79 anni: era stato ministro in due governi Berlusconi

L'ex ministro dei governi Berlusconi Antonio Martino è morto all'età di 79 anni: era stato eletto deputato per sei legislature.

Addio ad Antonio Martino, economista ed ex ministro degli Esteri del primo governo Berlusconi e della Difesa nei successivi due: deputato per sei legislature, dal 1994 al 2018, è morto all’età di 79 anni. Tra i fondatori del partito del cavaliere, dal maggio del 2021 era anche presidente onorario dell’Istituto Milton Friedman.

Antonio Martino morto

Quella di Martino è stata una vita dedicata all’economia politica, disciplina che ha insegnato dell’Università LUISS di Roma e presieduto dal 1992 al 1994) e all’attività pubblica. Liberale come il padre, ha contribuito a far nascere, dando il suo apporto anche nella costruzione del programma, Forza Italia insieme ad un ristretto gruppo di intellettuali. Anche dopo la fine dell’esperienza da ministro e da deputato (2018), la sua era considerata una voce molto autorevole per la sua cultura profonda e i rapporti internazionali sempre coltivati con passione.

Questo il cordoglio espresso dal partio: “Ci mancheranno la cultura, il garbo, l’ironia, l’intelligenza del nostro Antonio Martino. Un liberale vero, una persona perbene. A lui la gratitudine di tutta la comunità di Forza Italia. Ai suoi familiari il nostro abbraccio affettuoso e riconoscente. Ciao Antonio, a Dio“.

Antonio Martino morto: il cordoglio della politica

Bipartisan il cordoglio espresso dopo la triste notizia dal mondo politico. Tra i primissimi messaggi vi è stato quello di Antonio Tajani: “Se ne è andato Antonio Martino, uno dei fondatori di Forza Italia, ministro, protagonista della vita politica italiana, amico schietto e leale.

Con lui ho condiviso tante battaglie. Un abbraccio alla sua famiglia. Ciao Antonio!“.

Queste invece le parole del segretario del Partito Democratico Enrico Letta: “È con vera tristezza che partecipo al lutto per la scomparsa di Antonio Martino. Siamo stati spesso in disaccordo e anche per questo forse ho potuto apprezzarne ancora più in profondità la signorilità, la coerenza e la competenza. Una voce libera che ci mancherà“.