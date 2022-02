Antonio Medugno e la misteriosa Silvia: è una ex o è la fidanzata?

Il "mistero" dello stato sentimentale di Antonio Medugno e della misteriosa Silvia che ha un profilo Facebook molto interessante: è una ex o è la fidanzata?

Antonio Medugno continua a rappresentare un rebus nella casa del Gf Vip e con lui la misteriosa Silvia: è una ex o è la fidanzata? Il dato è che sui social i due hanno le stesse foto ed entrambi hanno la stessa data di inizio di una relazione ma il bel Medugno, anche a detta di alcuni siti specializzati, sarebbe di fatto impegnato, solo che non lo può dire.

Antonio Medugno e la misteriosa Silvia: cosa ha scoperto un sito specializzato

Ha spiegato ilvicodellenews.it: “Non sappiamo se la ex di cui lui parla nella Casa sia questa Silvia però l’ultima foto di coppia pubblicata risale al 14 settembre 2021 e nel suo profilo Facebook lui risulta ancora fidanzato con lei”. Insomma, il tiktoker originario di Napoli che sta facendo bollire il sangue soprattutto a Delia Duran che ha fatto una proposta molto piccante al suo riguardo è una sorta di incognita.

Medugno recidivo: a Roma per una delle Selassiè ma Giulia D’Urso lo aveva smentito

Lui e la misteriosa “Silvia”, anche perché non sono mancati episodi passati in cui il napoletano aveva dovuto fare i conti con donne al di fuori della casa più spiata d’Italia. Ad esempio, quando Antonio era entrato al Gf Vip, era incappato nei post ironici di Giulia D’Urso che aveva smentito che lui fosse andato a Roma per un appuntamento con una delle principessine Selassiè.

Il pensiero alla ex sulla lavagna e quei due profili Facebook che “combaciano” perfettamente

E pochi giorni fa sempre Antonio ha scritto in lavagna un pensiero alla sua ex. Solo che il sito in questione ha spulciato su Facebook ed ha scoperto che Medugno risulta essere fidanzato con data 30 settembre 2019. In profilo ha foto di una certa Silvia che sul suo profilo risulta fidanzata sempre dal 30 settembre. Con lui.