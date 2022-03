Antonio Medugno ha provato ad aprire gli occhi a Jessica Selassié su Barù: le sue parole.

Antonio Medugno ha parlato della sua esperienza al GF Vip, soffermandosi anche sul rapporto tra Jessica Selassié e Barù. Il tiktoker ha ammesso di aver provato ad aprire gli occhi alla principessa etiope sul rapporto con il nobile toscano.

Antonio Medugno su Jessica Selassié e Barù

Anche se non è entrato al GF Vip fin dall’inizio, Antonio Medugno ha avuto modo di vedere da vicino alcune dinamiche della Casa. Il tiktoker, intervistato da SuperGuidaTv, ha parlato della sua esperienza nel reality, soffermandosi anche sulla coppia più chiacchierata del momento, ovvero quella formata da Jessica Selassié e Barù. Antonio, senza giri di parole, ha ammesso di aver provato ad aprire gli occhi alla principessa etiope.

A suo dire, tra lei e il nobile toscano non è nato e non nascerà mai nulla. Ha dichiarato:

“Jessica mi piaceva molto caratterialmente. Mi ha colpito la sua dolcezza. Jessica però ha messo subito le mani avanti spiegandomi il rapporto che aveva con Barù. Poi sono diventato amico di entrambi. A Jessica avevo dato anche dei consigli. Non riuscivo a comprendere però come mai Barù non cedesse alle sue avances. Lui è il tipico uomo che lancia il sasso e nasconde la mano. Per questo a Jessica avevo cercato di aprire gli occhi. Le avevo detto che doveva essere lei a capire se valeva o meno la pena. Ad oggi, penso che loro non si frequenteranno fuori la casa. Non è un problema di telecamere. Non c’è l’interesse a far nascere qualcosa”.

Antonio contro Barù

Medugno, inoltre, ha ammesso che appena entrato al GF Vip non ha gradito per niente il trattamento che gli ha riservato Barù.

Ha dichiarato:

“Mi ha infastidito molto il modo in cui Barù mi ha definito all’inizio. Sono stato attaccato perché ero l’ultimo arrivato e non potevo difendermi. Barù aveva detto che avevo lasciato sporco il bagno. In quel caso sono stato rispettoso nei confronti di Giucas Casella visto che in quel caso era entrato prima lui al bagno. Ho preferito però stare zitto e mi sono preso la colpa”.

Ad oggi, Antonio ha un bel rapporto sia con Barù che con Jessica, ma non può dimenticare quanto è accaduto nel reality più spiato d’Italia.

Il rapporto di Medugno con Clarissa Selassié

Oltre a parlare di Jessica e Barù, Antonio ha chiarito anche il suo rapporto con Clarissa Selassié. Tra loro non è nato alcun legame, ma lei gli è stata molto vicino. Ha dichiarato:

“Con Clarissa ci siamo chiariti. Non avevamo avuto nessun confronto fino a lunedì. In questo momento della mia vita non voglio legami perché ho avuto una delusione molto grande quando sono uscito dalla casa. Preferisco dedicarmi al mio lavoro e vorrei realizzare i miei obiettivi. Con Clarissa c’è un rapporto di amicizia, ci siamo sentiti al telefono. Le voglio bene mi ha aiutato psicologicamente e le devo tanto”.

In conclusione, Medugno ha ammesso che non gli dispiacerebbe partecipare a Uomini e Donne come tronista.